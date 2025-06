FOSSOMBRONE – Cinque ragazzi bloccati su una roccia al centro del fiume Metauro. Il repentino innalzamento del livello dell’acqua, infatti, ha impedito loro di fare ritorno a riva in sicurezza. È accaduto verso le 20 in località Marmitte dei Giganti, nel comune di Fossombrone. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cagli: il personale specializzato Sfa (Soccorritore fluviale alluvionale) di Pesaro e l’elicottero del reparto volo di Arezzo, grazie al lavoro congiunto delle squadre di terra e dell’equipaggio aereo, ha tratto in salvo i ragazzi che non hanno riportato conseguenze. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale.