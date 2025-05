“Da Camerino a Capo Nord”: presentata la grande impresa di Tonino Pieroni che prenderà il via il 5 maggio e promuoverà la Città e le Marche

“Da Camerino a Capo Nord”. È questo il titolo dell’impresa di Tonino Pieroni, autista della Contram con la passione per lo sport e il ciclismo, che prenderà il via il prossimo 5 maggio, presentata ufficialmente oggi presso la sala consiliare del Comune di Camerino. Il viaggio di Pieroni sarà in bicicletta verso il punto più a nord della Norvegia e d’Europa: ben 4000 chilometri da coprire in circa 25 giorni. Una vera e proprio impresa con lo scopo di promuovere Camerino e le Marche. L’iniziativa è promossa dal Comune di Camerino, dalla Proloco di Camerino, con il patrocinio del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche.

Tonino Pieroni pedalerà per circa 150 chilometri al giorno in varie tappe e attraverserà i seguenti Paesi europei: Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. A supportare logisticamente l’impresa, ci sarà Marco Moscatelli come capo-delegazione, alla guida di un camper appositamente allestito che seguirà Pieroni in tutti i suoi spostamenti e diventerà per 25 giorni la sua casa. Nell’arco del mese, oltre a Moscatelli, si alterneranno altri amici del ciclista per aiutarlo nell’avventura, che sarà anche seguita mediaticamente da immagini e resoconti lungo l’affascinante percorso verso nord.

A presentare l’impresa in conferenza stampa, insieme a Tonino Pieroni e Marco Moscatelli, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, la presidente della Proloco Camerino, Delfina Benedetti, il presidente regionale Fidal Fabio Romagnoli, la presidente provinciale dall’Avis Morena Soverchia e il presidente Contram e Cus Camerino, Stefano Belardinelli.

“Ringrazio tutti i presenti oggi che sostengono questa incredibile impresa – dice il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli – Sarà un viaggio di promozione della Città, per portare i nostri eventi in giro per l’Europa, un modo per arrivare in posti dove spesso non riusciamo e lo faremo in maniera sostenibile, ovvero con la fatica dell’impresa in bicicletta. Grazie a Tonino per il magnifico impegno”.

“Un’impresa che ha la vicinanza delle istituzioni che daranno più forza a questo percorso di Pieroni – dichiara il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui – Ho portato questa iniziativa all’attenzione dell’Assemblea legislativa delle Marche ed è stato deciso di patrocinarla perché sarà davvero importante per la promozione dei nostri territori, dal punto di vista turistico e sportivo. Sono sicuro che l’impresa di Tonino Pieroni avrà un’ottima attenzione mediatica: 4mila ed oltre chilometri in cui porterà in giro il nome delle Marche. Il turismo è fatto di tante azioni, tra cui questa bellissima iniziativa”.

“Andare a Capo Nord in bicicletta è stato sempre un mio sogno e ora voglio coronarlo – racconta Tonino Pieroni – con l’aiuto di Marco l’idea ha sempre preso più piede ed eccoci qua ora a realizzarla davvero. Ringrazio tutti per il grande sostegno, il Comune di Camerino, il Consiglio regionale, la Proloco Camerino, la Contram, azienda dove lavoro. Un ringraziamento particolare anche alla mia famiglia e agli amici che hanno creduto in me. La differenza tra un sogno a un obiettivo è una data: io l’ho stabilita nel 5 maggio”.

“Abbiamo subito supportato questa iniziativa per promuovere Camerino fino a Capo Nord – spiega Delfina Benedetti, presidente Proloco Camerino – seguiremo con entusiasmo l’avventura di Tonino Pieroni giorno per giorno”.

“Un’impresa vera e proprio in cui sarà importante anche la figura di sostegno di Marco Moscatelli – spiega il presidente Fidal Marche, Fabio Romagnoli – che non farà mancare l’incoraggiamento giorno dopo giorno a Tonino Pieroni, a cui va il mio più grande in bocca al lupo”.

Tonino Pieroni è da molti anni donatore Avis, e la presidente provinciale Avis Morena Soverchia dice: “Grazie di portare in questa esperienza il valore del dono e dell’attenzione al prossimo, in cui ogni piccolo dono fa la differenza. Il percorso promuove non solo il territorio ma anche i valori sociali”.

“La scelta di condividere l’esperienza con Camerino è davvero una bella cosa – dichiara Stefano Belardinelli, presidente Contram e Cus Camerino – tra le tante qualità di Tonino Pieroni c’è infatti la generosità. Il patrocinio del Consiglio regionale dà ancora più importanza all’evento, una forza in più a livello mentale”.