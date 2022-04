ANCONA – Nelle Marche continua la discesa dell’incidenza di casi di coronavirus. Nell’ultima giornata si sono registrati 2.180 casi su 5389 tamponi con un tasso di positività del 40,5. L’incidenza è in calo: 1.014 contro i 1.025 di ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri le Marche segnano un paziente Covid in meno in 24ore (ora sono 249), di cui 10 in terapia intensiva. La percentuale di occupazione di ricoveri Covid sul totale dei posti letto cala in Intensiva (3,9% su un totale di 256 posti) e sale in Area Medica (23,4% cioè 239 su 1.020 posti). Salgono invece i pazienti in attesa di ricovero, oggi sono 47, + 11 rispetto a ieri.

Ancora morti a causa della pandemia, 7 nelle ultime 24 ore, tutti con patologie pregresse, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3721.