La lunga discesa da Forca di Presta (AP) sul Monte Vettore è terminata nel pomeriggio poco prima delle 17.

Il gruppo di 4 escursionisti – due femmine e due maschi di Foligno, Lecco, e Reggio Emilia – erano partiti ieri pomeriggio per la gita in montagna. Hanno trascorso la notte all'interno del locale di emergenza del Bivacco Zilioli e questa mattina si sono trovati nell'impossibilità di scendere a valle a causa delle pessime condizioni meteo. Per questo hanno chiamato i soccorsi.

Le squadre del Cnsas, una volta sul posto, hanno atteso un miglioramento delle condizioni meteo ed hanno raggiunto gli escursionisti, che nel frattempo avevano trovato riparo all'interno del Bivacco. La discesa a valle dei quattro è stata assicurata dai tecnici del CNSAS con tecniche alpinistiche.

L'appello del Soccorso Alpino e Speleologico Marche che ricorda come in quota sia presente neve e ghiaccio è quando si va in montagna di prestare la massima attenzione e di attrezzarsi opportunamente, sia dal punto di vista dell'abbigliamento, che per l'attrezzatura da portare (piccozza, ramponi, ARTVa, sonda e pala).