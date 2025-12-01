SENIGALLIA – Riceve un finto messaggio dalla banca, comunica le proprie credenziali all’impostore che si cela dietro questo tipo di raggiri e si ritrova il conto con 10mila euro in meno. È capitato a una donna che si è recata al commissariato di Senigallia (Ancona) per denunciare una truffa di cui è stata vittima. Le indagini hanno permesso di risalire all’autore, un 20enne italiano.

La signora, residente in uno dei Comuni dell’entroterra vicino a Senigallia (Ancona), ha segnalato di aver ricevuto un sms dalla sua banca. Nel messaggio sul cellulare era riportato un pagamento di circa 4mila euro che lei non ricordava di aver disposto. Si è rivolta allora al numero antifrode segnalato nel testo del messaggio. Un finto addetto le ha spiegato che, per fermare il pagamento, erano necessarie le credenziali dell’home banking. Non appena comunicate, un altro messaggio l’ha avvisata di un bonifico da quasi diecimila euro disposto dalla vittima del raggiro.

A quel punto, capendo la truffa, si è rivolta alla polizia che è risalita a un 20enne residente in Campania. Per sviare le indagini, il giovane aveva fatto denuncia di smarrimento della carta Postepay in cui aveva incassato il bonifico. È stato denunciato per truffa.