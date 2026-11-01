ROMA – Vertenza Electrolux, “domani inizierà quello che mi auguro sia l’incontro conclusivo. Siamo pronti a una trattativa a oltranza, anche di notte se necessario, purché si raggiunga un accordo”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista al Gazzettino. Vi siete dati una scadenza? “Ventiquattr’ore. Il confronto partirà domani pomeriggio e dovrà concludersi entro martedì. Subito dopo, si riunirà il board mondiale di Electrolux, che dovrà prendere decisioni nell’ambito del piano straordinario di ristrutturazione”. Rispetto agli scenari per gli stabilimenti italiani, Urso aggiunge: “Abbiamo il dovere di metterli al riparo. Per questo dobbiamo raggiungere un’intesa sostenibile e condivisa entro martedì. È una corsa contro il tempo. Se ci riusciamo, abbiamo fiducia che l’Italia venga salvaguardata”.