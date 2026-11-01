COMUNANZA – Una bambina è stata investita nel pomeriggio di ieri a Comunanza. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e valutato le condizioni della piccola. In un primo momento era stato preso in considerazione il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, ma dopo le valutazioni sanitarie non si è reso necessario il trasporto in elicottero. Secondo le prime informazioni, la bambina non avrebbe riportato conseguenze gravi. Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato sul posto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno per ricostruire la dinamica dell’investimento.