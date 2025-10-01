MARCHE – Ottobre si apre col maltempo: sottopassi allagati a Fano, a Vallemiano salvata una donna, chiusa (poi riaperta) via Palombina Vecchia a Falconara Marittima.

Ancona, salvata una donna nel sottopasso di via Macerata – Questa mattina, alle 6, la Croce Gialla di Ancona è intervenuta nel sottopasso di via Macerata (a Vallemiano) per una donna che era rimasta bloccata con l’auto. Non c’è stata la necessità di trasportarla in ospedale, sul posto anche i vigili del fuoco.

Disagi e allagamenti a Fano – Nelle prime ore di questa mattina si stanno abbattendo sulla città di Fano forti precipitazioni che stanno causando disagi alla viabilità. A causa della pioggia intensa risultano non transitabili i sottopassi di via Anna Frank e via Papini, mentre in alcune zone periferiche sono state adottate ulteriori misure di sicurezza. In località Monte Giove è stata chiusa una corsia della strada che conduce al Castello Montegiove Country House per la presenza di detriti. Inoltre, è stata chiusa la strada che, dalla Strada Provinciale a Bellocchi (località Chiaruccia), porta a Villa Adelaide.

Sono costantemente monitorati tutti i fossi cittadini, il torrente Arzilla e, in particolare, l’area di Ponte Sasso. Il traffico in diverse zone della città sta procedendo a rilento. In queste ore sono operative le squadre di Avr, i settori Lavori Pubblici e Viabilità del Comune di Fano, insieme alla Polizia Locale, per garantire la sicurezza e ripristinare le condizioni di circolazione. Il Comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti, utilizzando percorsi alternativi.

Aggiornamento ore 12.15: È stato attivato il Coc per coordinare le attività di monitoraggio e intervento a seguito delle forti precipitazioni che da questa mattina stanno interessando la città di Fano. Sono state completamente riaperte al traffico via Pisacane e viale Piceno, con la conseguente ripresa della normale circolazione. Alla rotatoria di Centinarola è stato interdetto l’accesso in direzione Monte, con il flusso dirottato su via Strada di Mezzo di Rosciano. Restano costantemente monitorati tutti i fossi cittadini, il torrente Arzilla e, in particolare, l’area di Ponte Sasso.

Sempre a Fano, le squadre dei vigili del fuoco di Fano e Pesaro stanno inoltre operando per lo svuotamento di locali e garage allagati.

Chiusura via Palombina Vecchia a Falconara – A Falconara Marittima, tutta via Palombina Vecchia, fino alla rotatoria di via Volta, è stata chiusa al traffico per diverse ore, a causa della presenza di un albero sulla carreggiata. Un pino, infatti, è caduto su un autocompattatore senza, per fortuna, provocare feriti. La squadra Vvf di Ancona, con l’ausilio dell’autogru, ha provveduto alla rimozione dell’albero, messo a terra e successivamente tagliato per liberare la sede stradale. Ora la via è stata riaperta.

Il maltempo nel Fermano – Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in regione. A Porto San Giorgio le forti piogge hanno invaso garage, locali seminterrati e sottopassi: le squadre dei pompieri di Fermo stanno intervenendo con motopompe per il prosciugamento. Situazioni analoghe si registrano anche ad Ancona.