Sottoscritto ad Ancona il Protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e la Confartigianato Marche per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi informativi “critici”. L’accordo è stato siglato dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per le Marche, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Lorenzo Sabatucci, e dalla dott.ssa Moira Amaranti Presidente della Confartigianato Marche.