PORTO SANT’ELPIDIO – Aggredito a Porto Sant’Elpidio (Fermo) mentre è a spasso con il cane: la polizia stringe il cerchio delle indagini. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Fermo, con una indagine lampo per tentato omicidio, hanno identificato e posto in stato di fermo due uomini di circa 50 anni, entrambi residenti nel Fermano, dopo la violenta aggressione subita da un 62enne emiliano mercoledì notte a Porto Sant’Elpidio. Il tutto sarebbe scaturito da un battibecco tra il 62enne, in città per un periodo di villeggiatura, e i due presunti aggressori.



Dalle parole, in via Pascoli, si è passati ai fatti con il 62enne colpito alla testa e lasciato sanguinante sull’asfalto. La vittima, dopo un primo ricovero all’ospedale Murri di Fermo, nella notte stessa è stato trasferito al nosocomio di Torrette. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ai sanitari che stanno continuando a monitorare il suo stato di salute. Già mercoledì notte gli investigatori della Questura, guidati dal dirigente della Squadra mobile, Gabriele Di Giuseppe, hanno indirizzato le loro indagini su due sospettati che sono stati identificati e fermati. Domani per loro l’udienza di convalida del fermo.



Anche il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha lasciato chiaramente intendere che i riflettori fossero stati da subito puntati su due soggetti in particolare: “I due aggressori sono arcinoti a noi, alle forze dell’ordine e alla magistratura, sono stati ripetutamente controllati e sottoposti a provvedimenti. Sistematicamente, però, li ritroviamo a vivere di espedienti, a molestare cittadini ed attività economiche”. Per i colpevoli dell’aggressione, il sindaco ha chiesto “una risposta ferma. Questi due individui siano trattenuti in carcere per lungo tempo. Sarebbe un’ulteriore violenza verso la vittima sapere che chi si è macchiato di tali azioni sarà di nuovo a piede libero tra qualche giorno”.