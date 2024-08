ROMA – “Dopo il via libera definitivo del Senato, questa mattina anche la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza dichiarato in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito gravemente il territorio marchigiano nel settembre 2022”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano.

“Grazie allo stanziamento di 400milioni da parte del Governo Meloni – aggiunge – l’amministrazione regionale guidata dal presidente della Regione Marche nonché Commissario straordinario per l’emergenza alluvione, Francesco Acquaroli, potrà proseguire con efficacia le operazioni di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di mitigazione del rischio e all’erogazione di ristori a favore di famiglie e imprese danneggiate. Grazie al lavoro sinergico di Governo e Regione i territori del Misa e del Nevola, colpiti anche negli anni passati da calamità alluvionali, finalmente hanno le risposte che attendono e che meritano”, conclude.