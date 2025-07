Il prossimo 3 luglio la Regione Marche varerà un provvedimento per vietare l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, una misura che lo scorso anno era già scattata ma a partire dal 1 agosto e per le ore comprese tra le 12.30 e le 16. Ancona da bollino rosso, attivato il progetto per contrastare gli effetti delle ondate di calore.