Parere favorevole della Regione Marche al percorso di autorizzazione alla Link Campus University.

Lo annuncia il deputato della Lega ed ex assessore regionale allo Sviluppo Economico e ex vice presidente della Regione Mirco Carloni.



“Desidero ringraziare – scrive il deputata in una nota – ringraziare il Presidente Francesco Acquaroli e il Vice Presidente Filippo Saltamartini per il parere favorevole espresso sul percorso di autorizzazione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a Fano da parte della Link Campus University, grazie alla quale, gli studenti marchigiani potranno studiare medicina senza essere costretti ad abbandonare le Marche”.

“Nell’anno accademico 2023/2024 gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (nei sei anni) residenti nelle Marche sono 1137; – ricorda – al contrario, gli studenti residenti nella Regione Marche, che sono andati a studiare Medicina fuori Regione sono 1399.

Un dato allarmante, visto che si tratta di una tendenza consolidata negli anni e, soprattutto, che il 60% degli studenti che vanno a studiare fuori regione, non vi faranno più rientro”.



“Quest’anno, sarà per la prima volta possibile iscriversi a Medicina senza numero chiuso, – sottolinea il deputato – grazie alla lungimirante scelta del Governo, dando così la possibilità al sistema sanitario di salvarsi dal rischio chiusura per carenza di personale medico, mettendo fine a pratiche folli e dispendiose attualmente in uso negli ospedali marchigiani come pagare gettonisti o prendere medici da Paesi terzi. La mancanza di un’offerta formativa idonea ad accogliere le ingenti iscrizioni avrebbe l’effetto esplosivo di costringere molti aspiranti medici a lasciare la nostra Regione per recarsi altrove”.

“È inaccettabile – afferma Carloni – rimanere indifferenti alla fuga di giovani medici dal nostro territorio, vista l’attuale carenza, e tenuto anche conto dell’importante investimento sostenuto dalle famiglie marchigiane.

Per contro, l’Università – aggiunge – è una struttura ricettiva che porta ricchezza attirando studenti da altre regioni e creando un ingente indotto, culturale, sociale ed economico.

Questo significa un’occasione preziosa per la città di Fano e per l’intera realtà regionale, a maggior ragione quest’anno, in considerazione del prevedibile aumento di iscrizioni al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. È pertanto è auspicabile che il Ministero proceda quanto prima, autorizzando la sede di Fano per ottobre 2025″.

“Non da ultimo, l’ulteriore valore aggiunto starebbe proprio nell’avere maggiore qualificazione delle strutture ospedaliere convenzionate – conclude il deputato della Lega – grazie al reclutamento di docenti universitari che, oltre a svolgere attività didattica e ricerca, sarebbero impiegati nelle attività assistenziali di primo livello presso le strutture sanitarie oggetto di convenzione”.

Un dato allarmante, visto che si tratta di una tendenza consolidata negli anni e, soprattutto, che il 60% degli studenti che vanno a studiare fuori regione, non vi faranno più rientro”.

“Quest’anno, sarà per la prima volta possibile iscriversi a Medicina senza numero chiuso, – sottolinea il deputato – grazie alla lungimirante scelta del Governo, dando così la possibilità al sistema sanitario di salvarsi dal rischio chiusura per carenza di personale medico, mettendo fine a pratiche folli e dispendiose attualmente in uso negli ospedali marchigiani come pagare gettonisti o prendere medici da Paesi terzi. La mancanza di un’offerta formativa idonea ad accogliere le ingenti iscrizioni avrebbe l’effetto esplosivo di costringere molti aspiranti medici a lasciare la nostra Regione per recarsi altrove”.

“È inaccettabile – afferma Carloni – rimanere indifferenti alla fuga di giovani medici dal nostro territorio, vista l’attuale carenza, e tenuto anche conto dell’importante investimento sostenuto dalle famiglie marchigiane.

Per contro, l’Università – aggiunge – è una struttura ricettiva che porta ricchezza attirando studenti da altre regioni e creando un ingente indotto, culturale, sociale ed economico.

Questo significa un’occasione preziosa per la città di Fano e per l’intera realtà regionale, a maggior ragione quest’anno, in considerazione del prevedibile aumento di iscrizioni al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. È pertanto è auspicabile che il Ministero proceda quanto prima, autorizzando la sede di Fano per ottobre 2025″.

“Non da ultimo, l’ulteriore valore aggiunto starebbe proprio nell’avere maggiore qualificazione delle strutture ospedaliere convenzionate – conclude il deputato della Lega – grazie al reclutamento di docenti universitari che, oltre a svolgere attività didattica e ricerca, sarebbero impiegati nelle attività assistenziali di primo livello presso le strutture sanitarie oggetto di convenzione”.