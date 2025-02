ANCONA – Dopo l’uscita di Bruschini e la coda problematica della gestione precedente inizia un nuovo corso per l’Atim, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione della Regione Marche. E’ stata nominata la nuova direttrice: si tratta di Marina Santucci, attuale dirigente di ruolo della Giunta regionale del settore Audit e controlli di secondo livello. L’incarico ha una durata complessiva di tre anni e decorre dal 17 febbraio 2025, al fine di consentire l’avvicendamento dei ruoli con l’attuale direttore ad interim.

Nella procedura tecnica di valutazione, fa sapere la Regione un un comunicato, “Marina Santucci è stata ritenuta il soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento del suddetto incarico, in quanto dirigente regionale in possesso di competenze plurisettoriali e di esperienze professionali e capacità manageriali di rilievo, maturate anche nel settore del turismo, nell’organizzazione fieristica e dell’internazionalizzazione, nonché nell’attività amministrativa del settore pubblico. Nell’ambito dell’attuale incarico, ha maturato competenze come responsabile dell’Autorità di Audit per il POR FESR, FSE+ e FEASR, con funzioni di garante nei confronti della Commissione europea del corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo”. Una figura dunque di garanzia che dovrà imprimere un deciso cambio di passo all’Agenzia finita nel mirino non solo dell’opposizione ma anche della Corte dei Conti.