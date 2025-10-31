ASCOLI PICENO – Alla vigilia di Halloween, la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha sequestrato oltre 365 mila giocattoli risultati non conformi agli standard di sicurezza.
L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto, ha riguardato un negozio cittadino che vendeva articoli di vario tipo – dai prodotti per la casa ai gadget per le feste – tra cui anche giocattoli sprovvisti della marcatura CE, obbligatoria per certificare la sicurezza dei materiali destinati ai bambini sotto i 14 anni.
Il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio delle Marche, sede di Ascoli Piceno, per l’applicazione delle sanzioni previste. L’intervento rientra nei controlli intensificati in vista di Halloween, con cui le Fiamme Gialle mirano a tutelare la salute dei consumatori – soprattutto dei più piccoli – e a garantire la concorrenza leale tra gli operatori del mercato.