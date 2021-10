Tea Room: cultura, ricette e fantasia. Stasera da Fàgola nella Booktique in Piazza Cavour lle 18 la presentazione del libro con l’autrice Tiziana Romano e il giornalista Massimo Carboni.

Il libro. Tante cose in un solo volume. Quasi un compendio sul Tè. Narrandone la storia, illustrandone i tipi, spiegandone i benefici, ripercorrendone le tradizioni, ma anche presentando preparazioni e ricette, l’autrice invita il lettore ad entrare nella sua Tea Room ideale per introdurlo e accompagnarlo in quel meraviglioso mondo che caratterizza la bevanda seconda, per consumo, solo all’acqua.

Il Tè è condivisione e socialità, prima di ogni altra cosa. Sharing is caring, dicono gli inglesi, ed è proprio la gioia della condivisione a renderne magico il rituale. All’insegna della creatività, l’idea è anche quella di invogliare sempre più persone a considerare il momento del Tè come occasione di convivialità. Elegante, ma mai complicata. In questo libro, infatti, trovate anche una piccola Guida con i consigli per organizzare il vostro Tea Party e 54 Ricette tutte da provare.

Partendo dalla tradizione anglosassone, passando per quella italiana e intrecciandole con sperimentazioni personali, sono nati quattro Menu completi, per altrettanti Tea Party. Oltre a Cocktails, Long Drinks e altre preparazioni in cui il Tè fa la parte dell’ingrediente. Last, but not least, le recensioni di cinque Afternoon Tea delle più rinomate ed eleganti Sale da Tè londinesi per vivere un’esperienza sicuramente unica.