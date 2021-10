Halloween nelle Marche: cosa fare? Ecco qualche dritta, tra maschere, dolcetti e visite in grotta con le candele…

A Montelupone, nei giorni 31 ottobre e 1 novembre, al via il ‘Mistery tour Montelupone’, il misterioso spettacolo itinerante per il borgo e nelle grotte a lume di candela.

In provincia di Ancona festa dedicata principalmente ai bambini, quella che prenderà il via a Morro d’Alba: domenica 31 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, al museo del Borgo e nelle varie vie del centro, si terrà la caccia al tesoro, insieme con letture misteriose, truccabimbi e nutella party con la strega. L’ingresso è di 3 euro a bambino (è compresa la merenda), gratuito per gli accompagnatori. E’ consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura, Turismo ed Attività Produttive).

Dopo le rinunce di molte tradizionali iniziative lo scorso anno, causa Covid, quest’anno c’è l’imbarazzo dlela scelta. Ecco un esempio per ogni provincia.

A Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, tutto pronto per “giorni da paura” nel magico borgo, con itinerari animati per adulti a bambini. In particolare, domenica 31 ottobre, ci sarà lo speciale Show Lunch & Dinner in stile Harry Potter: si potrà pranzare e cenare in compagnia dei personaggi più amati della famosissima saga e del magico mondo di Hogwarts. Evento a pagamento e su prenotazione (Info su gradara.org).

Divertimento assicurato anche a Porto San Giorgio: dopo la sosta dello scorso anno per via del Covid, domenica 31 ottobre, si svolgerà l’iniziativa ‘Castelloween’, a partire dalle 16, fino a tarda notte. La manifestazione è curata dal Comune