È una delle manifestazioni più sentite e attese, e sicuramente quella con la più lunga tradizione, tanto che di edizioni alle spalle ne può vantare ben 46. Ed è arrivato, allora, il momento della 47esima “Festa della pallavolo”, organizzata dall’Associazione “Clementina volley 2020” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in programma fino a martedì 8 settembre.

Si può definire una festa di comunità, come spiega in una nota il Comune di Maiolati Spontini, quella che accenderà piazza Kennedy, a Moie, per dieci giorni, non solo perché è praticamente tutta una cittadina che partecipa, o perché coinvolta, direttamente o come famiglie, nelle esibizioni degli atleti e delle atlete delle società sportive, o perché attratta dalle tante proposte, dagli spettacoli alle cene all’aperto, o perché impegnata direttamente nell’organizzazione. Per mettere in piedi la “Festa della pallavolo”, infatti, serve un lavoro che ogni anno vede in prima linea non solo i volontari ormai “storici” ma anche tante nuove leve, giovani e meno giovani, che rappresentano una linfa vitale per rinnovare e dare nuovo slancio alla manifestazione.

Una festa che, proprio grazie al cartellone che viene proposto nei dieci giorni, può allargare lo sguardo e diventare un elemento di attrazione per l’intero territorio della Vallesina, come d’altronde lo è, nonostante sia molto più recente, anche la “Notte Celeste”.

Anche quest’anno il programma prevede spettacoli, cene con piatti ogni sera diversi e tanta musica. Lunedì 31 agosto, gli stand gastronomici proporranno la serata multietnica “Due continenti in un piatto”, a cura dello staff del ristorante “La Rincrocca” di Jesi (prenotazione obbligatoria). Dalle ore 21,30 l’appuntamento è con “La piazza incontra lo sport: insieme verso la stagione sportiva 2026-2027”, con la presentazione ufficiale della “Clementina volley 2020”, che milita nel campionato B2. «Non ci sarà solo la prima squadra – fanno sapere gli organizzatori – ma vedremo al centro i giovani, i progetti e la passione per il nostro territorio, con tutte le attività sportive targate Clementina». Pallavolo ma non solo. A seguire ci sarà, infatti, la presentazione ufficiale del Moie Vallesina Calcio. Sarà una ricchissima serata di sport e intrattenimento, presentata dal giornalista Maurizio Socci.

Martedì 1° settembre ecco l’immancabile serata di ballo liscio, con l’orchestra spettacolo “Juri Bordoni”, mentre mercoledì 2 settembre torna la cena a tema, stavolta con lo stoccafisso “Come una volta…” (prenotazione obbligatoria), mentre giovedì 3 settembre i riflettori saranno puntati sugli animali da compagnia, con la quattordicesima edizione della “Festa a sei zampe” per cani e gatti.

Venerdì 4 settembre il concerto live, con il gruppo “Brutti di fosco”, sarà proposto in collaborazione con la sezione locale dell’Avis, mentre sabato 5 settembre piazza Kennedy ospiterà la finale regionale del concorso “Splendida d’Italia”, presentata da Lara Gentilucci, con un defilè di moda che coinvolgerà attività della cittadina.

Gli appuntamenti della Festa della pallavolo proseguiranno nei giorni successivi con altri concerti live (dei “Royale con formaggio”, tribute band dei film di Quentin Tarantino, e dei Pianeti, cover band di Ultimo) e serate gastronomiche. Lo spettacolo finale, martedì 8 settembre, sarà una inedita fusione di linguaggi musicali che vedrà insieme “The cross walkers”, cover band dei Beatles, e la banda musicale Città di Staffolo diretta dal Maestro Samuele Faini.

L’8 settembre è anche il giorno della festa della patrona di Moie, Santa Maria, cui seguirà, come da tradizione, il 9 settembre, la fiera mercato annuale.