ANCONA – Sport e solidarietà saranno i protagonisti del primo torneo interforze di beneficenza calcio a 7 a sostegno dei progetti della Fondazione Ospedale Salesi ETS. L’appuntamento è per giovedì 4 settembre, dalle ore 14 alle 20, presso lo Stadio della Palla Ovale ‘Nelson Mandela’ in via della Montagnola ad Ancona. A scendere in campo per la sfida benefica saranno otto squadre costituite da rappresentanti di Forze dell’Ordine, Forze Armate, Croce Rossa e personale sanitario.

A promuovere l’evento solidale è l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) in collaborazione con la Società Sportiva Dorica Rugby. I proventi della partita andranno a sostenere i progetti della Fondazione Ospedale Salesi ETS volti al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle donne ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Il vicesegretario regionale dell’USPP Marche Riccardo Casciato dichiara: “Questo torneo non è solo una manifestazione sportiva, ma un gesto d’amore. Vogliamo stringerci attorno ai bambini del Salesi e alle loro famiglie, dimostrando che la città e le Istituzioni sanno fare squadra per il bene comune. Ci auguriamo che tanti cittadini vengano a riempire gli spalti: ogni sorriso, ogni applauso sarà un raggio di luce per chi affronta sfide più grandi di un campo di gioco”.

La Fondazione Ospedale Salesi ETS esprime profonda gratitudine per “l’importante iniziativa solidale. Questi eventi rappresentano un gesto concreto di vicinanza nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie. Come Fondazione siamo in prima linea nel promuovere attività e progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita in ospedale per i bambini ricoverati e le loro famiglie, e per le donne nelle diverse età della vita. Grazie alla generosità della comunità portiamo avanti importanti progetti di ricerca scientifica, contribuiamo ad innalzare il livello delle dotazioni tecnologiche con nuove strumentazioni all’avanguardia e siamo ogni giorno al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, per rendere l’ospedale un luogo sempre più a misura di bambino”.

Il programma della giornata prevede alle ore 14 l’apertura ufficiale dell’evento sportivo con i saluti istituzionali, seguirà la sfida tra le squadre in un clima di amicizia e fratellanza. Alle ore 20 si terrà il momento della premiazione, con la consegna simbolica della donazione alla Fondazione Ospedale Salesi. L’ingresso all’evento sportivo solidale prevede una donazione libera.