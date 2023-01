ANCONA – Firmate le prime ordinanze del neo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. In Cabina di coordinamento sono state approvate delle modifiche al Testo unico della ricostruzione privata per adattarlo ulteriormente alle necessità che man mano emergono dai territori.

E’ stata inoltre introdotta “una importante semplificazione all’ordinanza che si occupa della ricostruzione di tutte le scuole danneggiate dal sisma, grazie alla quale adesso i Comuni non sono più obbligati a ricorrere all’accordo quadro, che diventa quindi uno dei possibili strumenti a loro disposizione”, viene spiegato dalla Struttura commissariale.

Approvate anche le ordinanze speciali in deroga per i Comuni marchigiani di Bolognola e San Severino e un’ordinanza che aumenta alcuni finanziamenti per una serie di opere pubbliche nel cratere. “Le nostre comunità meritano la massima attenzione. A dieci giorni dalla mia nomina da parte del governo posso dire che tutta la squadra della Struttura, in grande raccordo con le Regioni e i Comuni, sta lavorando a pieno regime senza interruzione alcuna”, ha detto il commissario Castelli.

Aggiungendo: “Le ordinanze approvate permettono una ulteriore ottimizzazione e impostano alcuni finanziamenti importanti: in totale tra nuovi progetti e l’aumento degli stanziamenti per le opere che ne avevano necessità, abbiamo messo a disposizione dei territori 34 milioni di euro”. “Il Testo unico, come la stessa ricostruzione di cui è diventato il riferimento, ha bisogno di un approccio dinamico per adattarsi al meglio alla complessità di cui si deve occupare – ha sottolineato il commissario -. Snellimento e flessibilità sono le parole chiave che ci devono guidare nel miglioramento del Testo unico”.