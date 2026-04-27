40 anni fa, il 26 aprile 1986, la tragedia di Chernobyl. Per non dimenticare quel disastro, domani (martedì 28 aprile) al Cinema Italia di Ancona torna un film uscito proprio quest’anno e interamente girato nelle Marche: “La bambina di Chernobyl

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