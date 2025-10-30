Emozionante e coinvolgente la posa della prima pietra del nuovo Comune di Pieve Torina tenutasi stamattina alla presenza di tanti cittadini, sindaci di altri comuni e autorità civili, militari e religiose. A fare da padrone di casa, il sindaco, Alessandro Gentilucci. “Mentre ricordiamo i terribili momenti di nove anni fa, con il sapore della polvere ancora tra le labbra, abbiamo celebrato oggi la data del 30 ottobre 2016, quando il terremoto mise in ginocchio il nostro paese e la nostra comunità. Ma l’abbiamo fatto, come sempre, guardando al futuro” sottolinea Gentilucci. “Questa prima pietra è il segno della volontà di ripartenza, un gesto dal grande valore simbolico perché la casa comunale è la casa di tutti i pievetorinesi, com’è testimoniato dalla presenza di tanti cittadini oggi intervenuti. E sarà una costruzione solida, sostenibile, trasparente, come deve essere ogni istituzione pubblica”. La nuova sede sarà strutturata su quattro piani per una superficie complessiva di oltre 1.000 metri quadrati e ospiterà gli uffici amministrativi, la sala consiliare, la polizia locale, i servizi sociali e, con un accesso dedicato, anche la guardia medica con ambulatori. “La chiave per la ripartenza delle aree terremotate è continuare ad assicurare i servizi base per la cittadinanza. Lo abbiamo fatto con la scuola, con la casa di riposo, con i poliambulatori, con l’unica chiesa ristrutturata del territorio, ma anche con investimenti in turismo e ricostruzione immateriale per creare sviluppo e nuova occupazione. L’avvio dei lavori per il nuovo municipio rappresenta, insieme ad oltre il 50% di case di privati già riconsegnate o con progetti esecutivi già presentati, un altro segnale concreto di come Pieve Torina sta interpretando con coraggio e determinazione la sfida della ricostruzione”.

