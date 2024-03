PESARO – Paura la scorsa notte a Pesaro per un incendio, divampato dalla canna fumaria, che ha causato ingenti danni ad una palazzina a tre piani in Viale Trieste, della quale è bruciata una parte del tetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, l’autobotte e l’autoscala per domare le fiamme. Non si segnalano feriti o intossicati, né problemi strutturali all’edificio che per il momento però non è fruibile.