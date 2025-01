Procedono a pieno ritmo i lavori del PNRR nel cuore della città. Mentre una ventina di interventi, per un ammontare di circa 15 milioni di euro sono già terminati, in centro proseguono le opere per il ripristino di importanti contenitori cittadini. La deadline per le opere del PNRR è prevista per il 31 marzo 2026. I finanziamenti erogati dallo Stato – rendicontati periodicamente attraverso una piattaforma ministeriale che ha ricevuto un feedback positivo- sono stati supportati anche da fondi comunali per far fronte agli incrementi di costo dei materiali che nell'ultimo anno si sono registrati. Lo stato dell’arte è stato presentato stamane dall’assessore ai lavori Pubblici, ing Stefano Tombolini insieme al Dirigente d’Area, ing.Capannelli e ai tecnici impeganti nelle 5 opere pubbliche principali -Palasport, Mole, Pinacoteca, Biblioteca, Mercato delle Erbe ovvero ing. Elisabetta Valentini, ing.Fiorenza Finizio, geom. Umberto Montesi, ing.arch.Carlo Beer e e arch. Francesca Vecchi.

E' l’ultimo avviato in ordine di tempo il cantiere del Palasport di via Veneto (inizio lavori 15/1/2024)- dove sono in corso i lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico; lo stato attuale di avanzamento è del 25% , il costo di 6.600mila euro. E' in corso attualmente il quarto contratto applicativo: dopo la scarnificazione della struttura è tempo di procedere alla parte finale dei lavori sul fabbricato. In questi giorni sono in essere le opere per l'adeguamento sismico della struttura, poi si procederà all'isolamento termico e alla realizzazione di tutte le opere finali.

Al 40% è lo stato di avanzamento dei lavori per la Mole Vanvitelliana (inizio lavori 8/1/2024) per il completamento e la valorizzazione della stessa struttura; lo stanziamento è di 3 milioni 300mila euro. Nel dettaglio: Ponte Nord, che si spera di complòetare per il periodo estivo, è stata ora avviata l’esecuzione dei nuovi micropali di fondazione per il rinforzo strutturale. Sala Tabacchi riaperti tutti gli archi mediante demolizione delle murature di tamponamento, con conseguente ripresa delle murature e delle volte e ricreazione del capitello di imposta dell’arco; installati i nuovi infissi vetrati, demolite pedane, rampe e divisori preesistenti non più funzionali. Realizzata la nuova pavimentazione della sala, in grado di sostenere carichi elevati (es. opere d’arte molto pesanti). Installato un pavimento sopraelevato e smontabile, tale da conservare completamente l’originario pavimento in pietra. Le scelte effettuate per le pavimentazioni sono in linea con le prescrizioni della competente Soprintendenza. Nelle Sale Viani e Mercanti: anche qui riaperti tutti gli archi, nuovi infissi vetrati, demolizione interna di tutte le pavimentazioni aggiuntive, smantellamento della vecchia impiantistica varia e nuovi servizi igienici.

Il Mercato coperto delle Erbe (inizio lavori 8/1/2024) dal costo di 5 milioni 869.820 euro ha uno stato di avanzamento delle opere al 16 %. L'intervento nasce nell'ottica della prosecuzione del processo di riqualificazione del centro storico e valorizzazione della struttura del Mercato, proponendo un luogo non solo destinato alla vendita di prodotti alimentari del territorio, ma anche identificato come una vera e propria piazza coperta. L'intervento del Mercato coperto si configura come un "cantiere aperto", dove il mercato continua a svolgere il suo ruolo sociale, economico e di connettivo urbano. Il cantiere, muta in modo consequenziale l'area che occupano le diverse lavorazioni e ad ogni spostamento, corrisponde un adattamento degli operatori mercatali e del pubblico. In particolare, il 23/10/2024 il mercato della piazza centrale coperta si è trasferito al piano primo, riadattato per accogliere temporaneamente gli agricoltori, gli ortofrutta e gli operatori ittici. Tale trasferimento, utile all'esecuzione dei lavori al piano terra, ha comportato 2 soli giorni di chiusura per gli operatori coinvolti. Ha inoltre riaperto il primo piano dopo anni di chiusura, restituendo al Mercato coperto il flusso di attraversamento del pubblico da Via Magenta verso Corso Mazzini. Attualmente, sono in corso le opere delle nuove linee di scarico, gli allacci per l'implementazione della linea elettrica e dell'acqua, le predisposizioni per i nuovi corpi di alloggio delle pescherie in acciaio e vetro, le finiture dei locali sotto-strada lato Via Magenta, già disponibili poiché cessati dalla consegna dei lavori. Inoltre, si stanno predisponendo, di concerto con gli operatori dei box fissi al piano terra, gli spostamenti temporanei utili all'esecuzione dei lavori di risanamento nei singoli locali.

Per la struttura in acciaio e ghisa stile liberty esterna in corso d’opera, dopo aver effettuato prove di lavorazione per la sabbiatura della struttura in acciaio, nel rispetto della conservazione del bene e di concerto con la competente Soprintendenza, e tenendo conto degli effetti della lavorazione nel contesto interferenziale del mercato, la proposta di intervento, sottoposta alla SABAP, prevede l’utilizzo combinato di due tecniche complementari come la criosabbiatura e la sabbiatura a laser con un trattamento finale (Glacialclean, pulizia criogenica, utilizza il ghiaccio secco per pulire residui incoerenti con la superficie di supporto, senza lasciare residui o umidità; Laserclean, utilizza un raggio laser per rimuovere strati superficiali di materiale in modo preciso e regolabile, senza contatto diretto ed è una soluzione eco-friendly). Inoltre, per quanto riguarda i vetri retinati di facciata, si intende procedere alla sostituzione con vetro retinato stampato, anche in considerazione del fatto che i vetri non sono originali ma un rifacimento eseguito alla fine del secolo scorso.

Restauro e risanamento strutturale della Biblioteca comunale Benincasa (inizio lavori 9/10/2023), che già prevedeva nel bando un cofinanziamento comunale di € 2 milioni 600.000 assicurato con mutuo contratto nel 2023, vede l'intervento totale per 7milioni e 660 mila euro con uno stato di avanzamento lavori 40%. Attualmente è in corso di esecuzione l’adeguamento impiantistico, smantellati gli impianti preesistenti e predisposizione di nuovi impianti, completamento della fase 50%, sono stati istallati macchinari di trattamento aria e pompe di calore. Completato il nuovo isolamento termico della copertura e portato a termine il consolidamento delle volte, in esecuzione il restauro degli stucchi e delle pitture così come il rifacimento del tetto con consolidamento. E' stato portato a termine il consolidamento e la ricostruzione di alcuni solai, in esecuzione il rifacimento di 3 solai zona secondo piano su via Bernabei. Completati i restauri delle volte e gli scavi per vespai areati del piano interrato, in fase di prossima esecuzione le nuove pavimentazioni. Infine terminato l’adeguamento strutturale dell’ascensore con accessibilità dal piano interrato e completato l’adeguamento strutturale della scala antincendio. Sono in corsi di esecuzione la predisposizione dell’impianto elettrico e informatico.

La Pinacoteca comunale Podesti (inizio lavori 8/9/2023) è tra le opere in dirittura di arrivo, ha difatti raggiunto il 75 per cento ad oggi l'intervento di restauro e adeguamento impiantistico per una cifra pari a 1 milione290mila euro. L'appalto che riguarda il restauro e l'adeguamento impiantistico è in fase di completamento. Sono già entrati in funzione i nuovi depositi realizzati al 3° piano per il ricovero delle opere d'arte. Si stanno eseguendo gli ultimi piccoli lavori che dovranno concludersi entro il 3 marzo. A seguire, sempre utilizzando le risorse del PNRR, saranno appaltate opere di natura allestitiva, non comprese nell'appalto principale, per un importo di circa 40.000 € da affidare a ditta specializzata in questo genere di lavori.

Sono invece terminati una ventina di interventi PNRR per circa 15 milioni di euro e hanno riguardato:

la manutenzione straordinaria delle gallerie stradali; manutenzione straordinaria impianti tecnologici, efficientamento energetico degli impianti comunali; interventi sul piede della frana con bonifica idraulica e drenaggi profondi; lavori di completamento delle palificate nella frazione Paterno; lavori di realizzazione di corsia autobus e ripristino della pavimentazione su Piazza Ugo Bassi; manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del centro storico e manutenzione straordinaria strade comunali; lavori di riqualificazione di via della Loggia; manutenzione straordinaria marciapiedi; opere di tutela ambientale per la falesia e messa in sicurezza; adeguamento dell'autorimessa Traiano ai fini della sicurezza antincendio; via XXIX Settembre manutenzione straordinaria; lavori di adeguamento antincendio del mercato comunale di piazza d'armi; nuovi percorsi di autonomia per persone con disabilità; ristrutturazione del primo piano di piazza Medaglia d'oro; serie di interventi per migliorare l'efficienza di cinema teatri e musei; adeguamento impiantistico e antincendio per diversi edifici del patrimonio immobiliare comunale; per le scuole interventi sulle Garibaldi (adeguamento sismico), Maggini, Dante Alighieri, Marinelli, Tommaseo – Mazzini, Fermi, Collodi-Socciarelli-Pinocchio e succ. Pinocchio, Leopardi, Levi con manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; scuola infanzia Anna Freud, scuola primaria Don Milani, scuola primaria Pascoli intervento di miglioramento sismico; scuola elementare Antognini con lavori di adeguamento sismico.

“Questa città- ha ricordato l’assessore Tombolini – ha raccolto oltre 50 milioni di euro di finanziamenti per la rigenerazione urbana, l’edilizia scolastica e sportiva e abbiamo deciso di riferire periodicamente rispetto a questi grandi temi che coinvolgono la cittadinanza e che riguardano importi rilevanti. L’ avanzamento per alcune opere si è sviluppato significativamente negli ultimi mesi e si sta dando il massimo per rispettare i tempi di consegna.

“Sono -la maggior parte- ha spiegato l’ing. Capannelli- mega cantieri, complessi dal punto di vista tecnico, che insistono in centro e perciò non è facile renderli compatibili con lo svolgimento della vita cittadina, contenendo i disagi; altri hanno a che fare con strutture di pregio che vanno trattate con estrema cura”.