ASCOLI PICENO – Dieci persone denunciate, quattro cantieri sospesi e oltre novantamila euro di sanzioni: è il bilancio dei controlli dei carabinieri con il Nucleo ispettorato del lavoro e l’Ispettorato territoriale di Ascoli Piceno nei cantieri edili della zona, in particolare a Comunanza (Ascoli Piceno).



Le verifiche hanno fatto emergere irregolarità su distacco illecito di personale (quattromila euro di ammenda), omessa vigilanza (oltre ventisettamila euro) e carenze gravi in materia di sicurezza, che hanno portato alla sospensione di quattro attività con sanzioni per oltre quindicimila euro.

Contestate anche irregolarità sulla viabilità di cantiere, sulle opere provvisionali, sulla protezione dal rischio di caduta e sulla documentazione.



La procura è stata informata dall’Ispettorato del lavoro, che prosegue le indagini insieme ai carabinieri.