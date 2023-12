ANCONA – Sono continuati gli interventi per i Vigili del fuoco dovuti al forte vento che ha interessato parte della regione Marche. Al momento sono circa 80 gli interventi dovuti a rami o alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale da parte dei Vigili del Fuoco di Ancona, mentre nel pesarese sono circa 50 gli interventi fatti per lo stesso motivo.

Anche nella provincia di Fermo sono stati circa 30 gli interventi portati a termine. Non si segnalano danni a persone. In via cautelativa e stata invitata a lasciare l’abitazione per motivi di sicurezza una signora abitante nel paese di Orciano (PU) a causa di un grosso albero caduto sulla casa.