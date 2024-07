CIVITANOVA – Collisione nella notte tra 2 pescherecci al largo di Civitanova Marche, a circa 5 miglia dalla costa. Sul posto è intervenuta immediatamente una Motovedetta della Guardia Costiera di Civitanova Marche in assistenza, in quanto uno dei due Motopesca presentava una falla, motivo per cui è stata allertata anche una squadra dei Vigili del Fuoco poi intervenuta in banchina insieme ad altro Personale della Guardia Costiera di Civitanova Marche. Intorno alle 02.30 entrambi i Motopesca sono giunti all’ormeggio nel porto di Civitanova Marche. Le cause della collisione saranno accertate dalla Guardia Costiera.

Tutta l’attività è stata coordinata dal Centro di Soccorso della Guardia Costiera di Ancona