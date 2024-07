ANCONA – Clamorosa uscita agli ottavi di finale della gara di fioretto alle Olimpiadi di Parigi per Tommaso Marini.

Il campione mondiale ed europeo di fioretto, favorito per la vittoria finale o per la conquista di una medaglia, è stato eliminato dal francese Pauty dopo essere stato in vantaggio 14-11. Continua il momento nero della scherma dopo le eliminazioni di Arrigo, Favaretto e Volpi.

Eppure la giornata di Marini era cominciata nel migliore dei modi con la vittoria ai sedicesimi 15-9 contro il canadese Broszus.

L’amarezza di Marini

“Purtroppo ho sbagliato diverse azioni e ho pagato questi errori a caro prezzo. Pauty è un atleta forte ma non del mio livello come dicono i risultati, è colpa mia. Lui ha sfruttato i miei errori ed il black-out. Ci sono tanti fattori che possono influenzare un match e lui è riuscito a vincere anche grazie a questo ambiente, a un tifo caloroso, ma potevo farcela comunque. Mi dispiace perchè sono quattro anni che mi sacrifico tanto per un obiettivo così importante. Questa è stata la mia prima Olimpiade ed ero emozionato e purtroppo è andata così”.