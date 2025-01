Marta Paraventi è il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Ancona. La nomina è avvenuta oggi, dopo le dimissioni dell'assessore Annamaria Bertini.

Storica dell’arte, giornalista, docente di Storia dell’arte, Marta Paraventi si è laureata in lettere moderne e specializzata in storia dell’arte e delle arti minori all’Università degli studi di Bologna, perfezionandosi in gestione e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale con la Scuola Normale di Pisa.

Con la tesi di laurea dedicata all'iconografia della Madonna del Rosario, ha vinto nel 1992 il Premio Giovanni Crocioni (Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti) e una Borsa di Studio dell’Accademia di San Luca di Roma svolta a Monaco di Baviera. Ha pubblicato circa quaranta saggi di storia dell’arte anche di carattere iconografico.

È autrice del volume I musei delle Marche (Skira, 2007), co-autrice con Lucia Cataldo de Il Museo oggi. Modelli museologici e museografici nell'era della digital transformation (Hoepli 2023), coordinatrice scientifica del volume Lotto nelle Marche curato da G. F. Villa (Silvana editoriale 2011, autrice di una delle sezioni del volume Lorenzo Lotto. Catalogo generale dei dipinti di E. M. Dal Pozzolo (Skira, 2021).

Dopo aver svolto la libera professione nel campo dei beni culturali, ha svolto il ruolo di funzionario della Regione Marche dal 2000 al 2020 con responsabilità apicali nel settore dei musei, catalogazione, mostre, destination marketing, spettacolo e attività culturali. Tra le tante attività svolte, ha curato nel 2014 il progetto The Genius of Marche, valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Marche attraverso due documentari prodotti da Ballandi Arts per Sky Arte HD con, tra gli altri, Dante Ferretti, Giampiero Solari, voce narrante Glauco Mauri.

Docente di ruolo presso il Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Ancona, attualmente insegna Storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ha curato seminari di Marketing museale per l'Università degli Studi di Urbino.

Ha svolto l’attività di critica d’arte curando cataloghi di mostre relative ad artisti come Corrado Cagli, Edgardo Mannucci, Eliseo Mattiacci, Giuseppe Uncini, Nanni Valentini, Bruno Munari, Jeanne Silverthorne, Paolo Consorti.

Nel 2023 ha curato con Annalisa Trasatti il Grand Tour vanvitelliano di Ancona; nel 2024 il progetto museologico del riallestimento dei Musei Civici di Villa Colloredo Mels di Recanati progettando la Lorenzo Lotto Digital Experience. Collabora con il Giornale dell’arte. È curatrice della rassegna di saggistica d'arte all'interno di Passaggi Festival di Fano.