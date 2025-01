L’assessore alla cultura del comune di Ancona Anna Maria Bertini ha presentato le dimissioni. La notizia era nell’aria perché il sindaco Silvetti aveva già annunciato il rimpasto, ma ora c’è il passo indietro della stessa Bertini, che giunge a seguito di una serie di incomprensioni all’interno della giunta anconetana.

Dimissioni anche a Jesi per l’assessore Loretta Fabrizi del gruppo Movimento Repubblicani Europei. A pesare in questo caso i disaccordi sul caso Edison. Subentrata a novembre 2022, dopo le dimissioni di Conchita Mammoli, Fabrizi aveva ottenuto l’incarico dal sindaco Fiordelmondo con delega per i rapporti con il mondo dell’associazionismo, partecipazione e cittadinanza attiva, politiche per la pace e l’integrazione multietnica.