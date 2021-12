OSIMO – L’auto va fuori strada, travolge altri due mezzi parcheggiati e poi si ribalta. E’ successo stamattina a Osimo, in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari per soccorrere le persone che si trovavano in macchina. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la conducente dalla vettura e affidarla alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette. In ospedale anche le altre persone che viaggiavano nella 500. Sul posto anche la Polizia Locale.