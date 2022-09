ANCONA – Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo il viale della Vittoria, in centro ad Ancona. Per cause in corso di accertamento l’auto si è ribaltata intrappolando all’interno nonna e nipote. All’ospedale sono finiti quindi una donna di 70 anni e il nipote di 11. Quest’ultimo è stato portato al pediatrico salesi di Ancona. La donna avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver urtato un’auto in sosta.