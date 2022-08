ANCONA – Fuoco sotto due altalene per bambini, cestino dei rifiuti divelto. Vandali, forse ragazzini, di nuovo protagonisti ad Ancona. E’ successo in piena notte nella parte di parco che affaccia su via Monte Nerone, quartiere di Posatora. Sul posto ancora i segni del fuoco, con qualche tizzone bruciato e residui di carta. Nessun danno, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori visto che le altalene si trovano nel mezzo dell’area verde.

Per farsi un selfie gettano una bicicletta sui binari all’interno della stazione ferroviaria di Grottammare. Guai in vista per quattro minorenni del luogo e probabilmente anche per le loro famiglie. Fortunatamente non ci sono stati danni e ritardi nel traffico ferroviario, grazie a qualcuno che si è accorto della bici sui binari, e dopo averla tolta, ha dato l’allarme alla polizia ferroviaria. I ragazzi ora rischiano l’incriminazione per ’Attentato alla sicurezza dei trasporti’.