ANCONA – Sono state aperte le prenotazioni per la terza dose “booster” anti-Covid per i ragazzi di 16 e 17 anni ma in alcuni casi la prima data utile è a fine febbraio, ben oltre i sei mesi dalla seconda. Racconta una nonna: “Mia nipote ha 16 anni e ha ricevuto la seconda dose il 23 luglio. Oggi mia figlia si è collegata subito all’apertura delle prenotazioni ma il primo appuntamento libero è il 22 febbraio, a sette mesi dalla seconda dose. Sembra una presa in giro: pensavamo ci fossero slot dedicati visto che per quella fascia d’età la prenotazione è stata aperta oggi. Da nonna sono preoccupata: mia nipote da Ancona prende l’autobus per andare a scuola a Senigallia. Con un appuntamento così lontano dalla seconda dose non le danno la possibilità di proteggersi e di tutelare anche gli altri. Si sbandiera ai quattro venti la necessità di vaccinare più persone possibili e poi ci troviamo in questa situazione. E’ una vergogna”.