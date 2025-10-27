ANCONA – Un’attivista per la Palestina è intervenuta dagli spazi dedicati al pubblico durante il discorso introduttivo del consigliere regionale Andrea Cardilli, l’ex sindaco di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) e presidente provvisorio dell’Assemblea legislativa, alla prima seduta della dodicesima legislatura del Consiglio regionale delle Marche ad Ancona.



L’attivista ha letto un comunicato per chiedere alla Regione Marche di “interrompere ogni rapporto con Israele”. Vicino a lei, un altro attivista ha esposto una bandiera palestinese e un’altra bandiera è stata esposta nell’altro lato dello spazio dedicato al pubblico.

Il discorso di Cardilli, incentrato sui risultati della passata giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli, non è stato interrotto e gli attivisti sono stati portati fuori dall’Aula dagli uomini della sicurezza. In seguito, sono iniziate le votazioni per eleggere il presidente dell’Assemblea legislativa regionale.



Di fronte a Palazzo Leopardi, sede del consiglio Regionale, il coordinamento Marche per la Palestina ha organizzato questa mattina un sit-in di protesta. “Abbiamo già raccolto più di 5mila firme. – ha detto un attivista al megafono – Chiediamo l’interruzione di ogni tipo di rapporto economico, culturale e accademico con uno Stato genocida”