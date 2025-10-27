BELVEDERE OSTRENSE – Grave infortunio sul lavoro nella mattinata in un’azienda di Belvedere Ostrense. Uno dei due titolari è rimasto ferito mentre movimentava un pesante quadro elettrico usando un elevatore. Il quadro lo ha colpito alla testa e a un braccio. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

La richiesta di soccorso è partita immediatamente dai dipendenti presenti sul posto. L’uomo soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.



Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri di Belvedere Ostrense e l’Ispettorato del lavoro.