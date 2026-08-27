PORTO SAN GIORGIO – A Porto San Giorgio l’acqua diventa alleata di chi deve recuperare da un intervento ortopedico o superare difficoltà di deambulazione: è stata infatti inaugurata ieri la nuova piscina riabilitativa nella sede del Distretto sanitario dell’Ast di Fermo. La struttura amplia le possibilità terapeutiche della Medicina fisica e riabilitazione: l’idroterapia serve per patologie ortopediche e neurologiche, nel post-operatorio e nel dolore cronico, grazie allo scarico articolare garantito dall’acqua. Presenti, tra gli altri, il sindaco Valerio Vesprini, il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale alla Salute Paolo Calcinaro. “La sanità ha bisogno di queste strutture per fare un salto di qualità – ha detto il presidente della Regione Marche -.Stiamo investendo su strutture, tecnologie e formazione in tutte le aziende sanitarie, per una sanità diffusa e vicina ai territori”. A rinforzare il concetto il titolare della delega alla Sanità: “È un traguardo atteso da tempo, un presidio di eccellenza che rafforza l’integrazione tra ospedale e territorio. Ringrazio chi lavora e lavorerà qui, perché diventi un riferimento per la riabilitazione della regione”.