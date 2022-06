E’ allarme per i prossimi giorni con ondate di caldo record previste in tutta Italia. Bollino rosso e temperature in aumento anche nelle Marche: oggi su 27 città della Penisola, 23 hanno il bollino arancione (compreso il capoluogo Regionale Ancona).

Il quadro è destinato a peggiorare progressivamente martedì e mercoledì. Nel bollettino del Ministero della Salute Ancona è classificata per il 28 giugno in arancione, per il 29 il bollino è rosso.

Come indicato all’interno del sito del Ministero della salute, ecco il decalogo con i comportamenti da tenere per non trovarsi sopraffatti dalle ondate di calore in aumento: