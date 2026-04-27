In Serie C un ultimo folle minuto regala la salvezza diretta alla Samb che ribalta il risultato e vince il derby contro la Vis Pesaro. Complice il successo dell’Arezzo con la Torres, la sconfitta dell’Ascoli a Campobasso porta i bianconeri a giocarsi le chance promozione attraverso i playoff.
In Serie D l’Ancona pareggia a L’Aquila, ma l’Ostiamare vince in casa ed è promossa in Serie C.
In Eccellenza la Fermana annulla i playoff e accede direttamente agli spareggi nazionali; la Civitanovese retrocede in Promozione