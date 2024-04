ANCONA – Doppio intervento di forze dell’ordine e Croce Gialla al Piano al quartiere del piano ad Ancona. L’ultima chiamata al 112 in ordine di tempo è arrivata intorno alle 14 per segnalare una rissa tra alcune persone di origine africana in piazza d’Armi nei pressi dell’ingresso del mercato coperto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Quattro gli stranieri medicati, mentre altri sono fuggiti nel sentire l’arrivo delle sirene. Due feriti, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposti alle cure del caso mentre, altri due, al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi da dove però si sarebbero allontanati prima ancora che potessero essere visitati dai medici. La seconda rissa si è scatenata nella serata di venerdì intorno alle 20, tra un gruppo di persone della Nuova Guinea. Un 25enne è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con una bottigliata di birra in pieno volto. Il colpo gli ha procurato un taglio alla bocca.