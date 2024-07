ANCONA – Terminati i lavori di decorazione degli ingressi della galleria del Risorgimento da parte di Giacomo Bufarini – Run con il completamento del lato verso via Giannelli. Il mascherone della fontana del Calamo, Umbertì, la scultura del leone del Duomo, i paccasassi, Stamira e lo scoglio della Vela sono gli ultimi elementi che l’artista ha riprodotto sulla facciata.

Il progetto firmato RUN è una sorta di grande libreria con scaffalature che alloggiano elementi storico architettonici e di costume identificativi del capoluogo dorico, della sua Storia millenaria, della sua cultura e di una compagine sociale in costante evoluzione, di generazione, in generazione. Ci sono le celebri statue dei leoni del Duomo di san Ciriaco e l’affaccio sul Guasco, le mura storiche, sopravvissute solo in parte ai disastri delle guerre e del tempo, la mascherina della Fontana del Calamo, il più “moderno” arco di cemento Fincantieri, l’azienda che tanto ha inciso sullo sviluppo cittadino, con numerosi rimandi al porto e al mare; ci sono figure del passato, come il pescatore Spaccamele e archetipi femminili, dettagli di fiori , pesci, animali, oggetti della vita comune, il tutto tra il reale e il visionario.

La tecnica utilizzata è quella classica della pittura con il pennello e utilizzo dei colori ad acqua, tra l’altro completamente sostenibile per la salute e per l’ambiente.