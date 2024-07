ANCONA -Grave incidente lungo la A14 Bologna – Taranto tra Ancona sud e Ancona nord verso Bologna nel pomeriggio di oggi intorno alle 15.30. Per cause ancora in fase di accertamento, lungo la corsia in direzione nord, all’interno della galleria di Sappanico, un’auto ha tamponato un mezzo pesante. Ad avere la peggio, il guidatore dell’auto, rimasto ferito gravemente e incastrato all’interno dell’abitacolo.



Liberato dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato portato in eliambulanza in codice rosso all’Ospedale Regionale di Torrette.



L’incidente ha provocato una coda di diversi km (oltre 4 alle ore 17) tra Ancona sud e Ancona nord in direzione Bologna.