ANCONA – Sfila la barca dell’Italia sulla Senna e Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo sventolano il tricolore dal tetto dell’imbarcazione. La scelta di far sfilare le delegazioni di atleti sui ‘bateaux mouches’ nasconde in parte i portabandiera, ma quelli azzurri superano l’inconveniente alzandosi piu’ alti del folto gruppo di atleti azzurri durante la cerimonia inaugurale dei giochi olimpici di Parigi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti di Trocadero per la cerimonia, si è alzato in piedi per salutare l’imbarcazione dell’Italia. Il Capo dello Stato ha assistito alla cerimonia nonostante la pioggia incessante che lo ha costretto a indossare un poncho.

L’inconveniente

Gianmarco Tamberi sfila da portabandiera azzurro per la cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi e perde la fede nuziale nella Senna. Quando l’imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. “Perso un oro ne trovi un altro”, gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.

L’entusiasmo di Gimbo

“È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra! C’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni” dice Gianmarco Tamberi.