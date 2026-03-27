La Cabina di coordinamento, presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma 2016 Guido Castelli, ha approvato un primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022, nell’Anconetano e nel Pesarese, e in quello del 2023 a Umbertide. Il Piano comprende interventi per un valore complessivo di oltre 31 milioni di euro, tra cui 20,7 per le Marche, con risorse destinate in questa fase alla progettazione (fino al 10 per cento del valore delle opere), al fine di accelerare l’avvio dei cantieri e proseguire con la realizzazione degli interventi.

Nel dettaglio delle opere previste nel territorio marchigiano: a Falconara Marittima arriveranno 1,96 milioni per la scuola Rodari; a Montemarciano, 5,5 milioni per le scuole De Amicis e Falcinelli e altri 650mila euro per il Santuario Nostra Signora dei Lumi; a San Marcello, 4,7 milioni per la Struttura Oasi ex Sacro Cuore; a Camerano, 700mila euro per ex Segreteria Ceci. E ancora, a Pesaro circa 3,36 milioni per Palazzo Ricci, 2,55 per la Biblioteca comunale di Fossombrone; dunque a Monte Grimano 1,25 milioni per la Chiesa di San Giovanni Battista.