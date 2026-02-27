Nelle Marche ammontano a quasi 8 milioni di euro i danni erariali contestati dalla Procura regionale della Corte di Conti che ha formulato nel 2025 43 citazioni a giudizio, coinvolgendo 59 persone fisiche e 18 persone giuridiche. E’ quanto emerso in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolto in mattinata presso la Loggia dei Mercanti ad Ancona.

Colpisce in particolare il dato relativo al superbonus: sono attualmente in corso giudizi di responsabilità per presunte frodi per oltre 5 milioni di euro.