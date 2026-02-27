“Noi abbiamo già predisposto la nuova ipotesi di Carta degli aiuti che possa ricomprendere buona parte della provincia di Ancona e di Pesaro. Purtroppo la commissaria Ribera è latitante e questo ce ne dispiace”. Così l’assessore delle Marche allo Sviluppo economico e alla Zes, Giacomo Bugaro: “abbiamo più volte chiesto audizione, vorremmo avere una risposta negativa o positiva che sia – ha aggiunto Bugaro – Abbiamo contezza che comunque dal primo gennaio 2028 ci sarà una nuova Carta degli aiuti, ma poterla negoziare da oggi sarebbe stato un forte segnale istituzionale nei confronti di Marche e Umbria. Anche la presidente Proietti si è prodigata per chiedere questa audizione, che ancora non ci è stata concessa. Speriamo di essere ricevuti presto per esprimere le nostre proposte”.