ANCONA – Un 34enne di origine tunisina è rimasto ferito al volto e alle braccia a seguito di una rissa che si è verificata nella notte in Corso Carlo Alberto ad Ancona. La colluttazione, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto più persone di origine nordafricana: ad avere la peggio il 34enne che è stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla e dall’automedica del 118 e trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Questura di Ancona: l’uomo è stato raggiunto da una serie di colpi e ha riportato diverse ferite sul volto e sulle braccia. Inizialmente si era ipotizzato che qualcuno avesse sparato un colpo di pistola e invece molto probabilmente si è trattato solo di un petardo.

Nella notte, oltre a quello in occasione della rissa, la Croce Gialla di Ancona è stata impegnata in diversi altri interventi: in due centri di accoglienza si sono verificate liti tra gli occupanti poi assistiti dai sanitari e portati a Torrette. In un caso si è reso necessario fare intervenire una Volante della Questura. Altri interventi dei sanitari della Croce Gialla ci sono stati a Sappanico e a Posatora. In via Torresi, un anziano ha accusato un malore a causa di eccessi durante il pranzo di Natale ed è stato trasportato all’Inrca. Nella giornata di ieri si è registrato anche un piccolo incidente tra una macchina e uno scooter in via Brecce Bianche: è rimasta una ragazza che è stata trasportata all’ospedale di torrette ma non è in condizioni gravi. Altro intervento della Croce gialla, sempre in via Brecce bianche, per un anziano caduto per le scale del palazzo: stava tornando a casa con una serie di pacchi in mano, non ha visto i gradini ed è caduto. E’ stato trasferito in ospedale dall’auto medica. Infine, in un’abitazione a Falconara Marittima, i sanitari della Croce Gialla hanno soccorso una 85enne caduta in terra durante la notte: è stata trovata dai parenti che arrivavano per il pranzo di Natale. L’anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo, di media gravità.