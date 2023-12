FALCONARA – Provoca un incidente, travolgendo le auto in sosta, e abbandona l’auto in mezzo alla strada con un minore a bordo.



E’ quanto avvenuto nelle scorse settimane a Villanova. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Falconara si sono trovati di fronte un ragazzino straniero di appena 14 anni in lacrime.



Gli agenti hanno fermato il minore e chiamato il padre. L’uomo avrebbe riferito che il figlio aveva rubato l’auto di nascosto.

La versione fornita dal padre non ha però convinto gli agenti che nelle settimane successive, grazie ad accertamenti approfonditi e dopo aver raccolto numerose testimonianze, hanno ricostruito quanto realmente accaduto: il 14enne era sì a bordo dell’auto al momento dello schianto, ma non era alla guida. Al volante si trovava invece una terza persona, un adulto, che subito dopo lo schianto si è dato alla fuga, lasciando da solo il ragazzino spaventato e in lacrime.

Il padre è stato dunque denunciato per favoreggiamento nei confronti del conducente in fuga