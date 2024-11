OSIMO – “Mi assumo la responsabilità di tutto ciò che sta succedendo. Sono pronto anche a uscire dal Consiglio, se me lo dovessero chiedere maggioranza e cittadini”, parole a sorpresa pronunciate ieri da Dino Latini durante il Consiglio Comunale di Osimo. E ancora l’apertura di Latini a Pirani: “Siamo pronti a tutto affinché il sindaco cambi idea”.



Dal sindaco tuttavia nessun annuncio ufficiale, anche se, secondo indiscrezioni, le dimissioni non sarebbero definitive: “Ho lasciato perché non ero nelle condizioni di fare ciò che avevo promesso, ma se ci saranno le condizioni questa amministrazione non si tirerà indietro”, queste le dichiarazioni del sindaco dimissionario Pirani, che ha anche detto di aver apprezzato le dichiarazioni di Latini.

Di fronte a questa ritrovata sintonia, insorge l’opposizione: “Osimo ha un nuovo sindaco, ossia Latini – commenta l’ex primo cittadino Pugnaloni – pensavo che Pirani fosse una persona seria, invece ci ripensa per non perdere la poltrona”.