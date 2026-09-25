Muscoli in scena: quando la danza diventa anche salute.

Dietro ogni passo, ogni gesto e ogni movimento c’è molto più di quello che vediamo sul palco.

La danza è arte, emozione ed espressione, ma è anche un vero allenamento per il corpo e per la mente: migliora coordinazione, equilibrio, postura e concentrazione, coinvolgendo in sinergia gambe, braccia, schiena e tronco.

Nel servizio televisivo realizzato durante Extra Salute, abbiamo raccontato proprio questo: il legame tra danza, benessere fisico e ricerca scientifica, con il contributo della Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona

Un viaggio alla scoperta di come la disciplina della danza possa contribuire, a tutte le età, a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e a costruire un movimento più armonioso.

Perché dietro quella che sul palco appare come naturale eleganza ci sono studio, allenamento, consapevolezza e tanti muscoli al lavoro.